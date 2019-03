Younes Benakki, l’énarque du CESE féru d’histoire

L e petit Maroc du savoir

“L’euphorie et la gravité”. Ce sont les deux sentiments qui étreignent Younes Benakki à l’annonce de sa nomination par le roi au poste de secrétaire général du CESE. Pour ce technocrate, une nomination royale est un sésame.

Benakki fréquente les bancs du Lycée Lyautey, où sa facilité pour les mathématiques fait des étincelles. Bac en poche, il rejoint l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, une pépinière de l’excellence marocaine qui irrigue la haute fonction publique et brasse des profils de toutes les couches sociales et de toutes les régions. “Un véritable écosystème, un petit Maroc qui vous enseigne le savoir-être et où les professeurs sont d’un niveau hors du commun”.

A l’époque, l’ingénieur en herbe rêve de développement rural et envisage un PhD aux Etats-Unis. Mais les voies du hasard l’emmènent sur un tout autre terrain. De façon tout à fait fortuite, il décide, un dimanche, sans préparation, de tenter le concours d’accès à l’inspection générale des finances. Surprise, il est convoqué pour l’épreuve orale.

Aux grands hommes, les grandes missions

Commence...