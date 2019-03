Système de Ponzi : Le président de Learn & Earn condamné à six mois de prison

Epilogue pour l’affaire Learn & Earn Cosmétique (L&E). Le président de l’entreprise, qui était accusé de vente pyramidale, d’escroquerie et de réception de fonds publics sans être habilité à le faire, a été condamné par la Cour d’appel de Casablanca à six mois de prison, rapporte Medias24.

La Cour d’appel a innocenté Zakaria Fathani pour l’accusation de vente pyramidale, mais l’a néanmoins condamné pour réception de fonds publics sans autorisation. Pour rappel, Learn & Earn avait signé un partenariat avec Maroc PME et Barid Al Maghrib. La justice a également ordonné la levée du gel des comptes bancaires de Zakaria Fathani et de L&E tout en confirmant les autres chefs d’accusation prononcés en première instance il y a deux ans.

Appel et expertise

En juin 2017, Zakaria Fathani avait été innocenté pour les accusations d’escroquerie et de réception de fonds publics sans autorisation. Il avait toutefois été condamné à six mois de prison de ferme et à une amende de 20.000 dirhams pour d’autres charges dont la vente pyramidale. Il avait également été condamné à rembourser plusieurs de ses victimes. Un jugement dont les avocats de la société avaient alors fait appel.

Si elle a validé cet appel sur la forme, la justice avait néanmoins demandé une expertise sur le fond, rappelle Medias24. Trois experts avaient alors été désignés par la Cour d’appel en vue d’obtenir leur éclaircissement sur “la nature de l’activité exercée par la société”, “la nature de la relation de l’entreprise avec ses distributeurs et ses méthodes de travail” ainsi que “la source des fonds déposés dans les comptes de la société et de l’accusé auprès des banques”, indique la même source.

Aux origines

C’est suite aux révélations de TelQuel que le procureur du roi s’est saisi de l’affaire L&E. En septembre 2015, nous consacrions un dossier de couverture intitulé “Learn&Earn Cosmétique: Enquête sur une arnaque géante” à cette entreprise qui affirmait faire office d’intermédiaire entre des coopératives d’huile d’argan et des clients, et promettait à ses investisseurs potentiels un rendement quotidien de 2%, soit 730% par an.

Dans cette enquête, TelQuel révélait également que L&E, qui affirmait vendre des produits cosmétiques sur le marché international et notamment dans le Golfe, n’avait déclaré aucune activité commerciale. Dans le cadre de la gestion de ses financements, l’entreprise dirigée par Zakaria Fathani utilisait le système Perfect Money comme moyen de paiement. Celui-ci était l’un des outils utilisés pour des systèmes de Ponzi en ligne, selon Tyler Moor, un universitaire américain spécialiste de ces arnaques financières. Sur 1.000 sites qui utilisaient Perfect Money, 70% étaient des systèmes de Ponzi, avait-il découvert.