Bouteflika, le crépuscule

Fin du suspense. Abdelaziz Bouteflika brigue officiellement un cinquième mandat, au grand dam des manifestants qui investissent les rues algériennes depuis le 22 février pour dénoncer “le mandat de la honte”. Le nouveau directeur de campagne du président sortant, Abdelghani Zaalane, a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel, à quelques heures de la date butoir, fixée au 3 mars à minuit.

Le président n’a donc pas répondu à la première revendication de la rue. Prévisible. Bouteflika s’est exprimé, le jour même dans une lettre lue à la télévision publique, “en réponse aux sollicitations des citoyens, de la classe politique et de la société civile”. Il dit avoir “écouté et entendu le cri du cœur des manifestants et en particulier des milliers de jeunes qui (l)’ont interpellé sur l’avenir de notre patrie”, et l’octogénaire s’engage, s’il est réélu le 18 avril, à se retirer à l’issue d’une présidentielle anticipée, dont la date serait fixée à l’issue d’une “conférence nationale” mise en place après le scrutin. Des engagements qui donnent au cinquième mandat les allures d’une prolongation du quatrième...