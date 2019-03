Droits de l'Homme: Mustapha Ramid présentera un rapport annuel au roi Mohammed VI

Avoir une vision marocaine de l’évolution des droits de l’Homme dans le Royaume. C’est l’objectif du rapport que s’apprête à présenter le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid, au roi Mohammed VI. Le document suit l’évolution des droits humains depuis l’adoption de la nouvelle constitution en 2011.

Contacté par TelQuel Arabi, le ministre chargé des droits de l’Homme a indiqué que ce rapport avait été élaboré pendant près de six mois en collaboration avec d’autres départements gouvernementaux. Il scrute particulièrement les champs politique, économique et social. Selon Mustapha Ramid, le rapport sera ensuite présenté sur une base annuelle et prendra en compte les évolutions positives, mais aussi négatives dans le domaine.

Le ministre a confirmé que la stratégie d’exécution du plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme a finalement été approuvée par plusieurs départements gouvernementaux, dont le ministère de l’Intérieur. Elle sera présentée au roi sous peu. Mustapha Ramid précise qu’aucune date n’a été fixée pour la présentation de ce projet et qu’il appartient au souverain de déterminer le moment approprié.