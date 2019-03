Quels sont les prochains grands chantiers de la région Rabat-Salé-Kénitra?

Réuni le 4 mars en présence du nouveau wali, Mohamed El Yaacoubi, le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra a signé 31 conventions portant sur un investissement de 2,5 milliards de dirhams dans les infrastructures de la région. Sur cette somme, la région a contribué à hauteur d’un milliard de dirhams.

Parmi ces chantiers figurent la restauration de la médina de Salé pour un montant de 900 millions de dirhams, le dédoublement de la route nationale reliant Kenitra et Sidi Kacem (510 millions de dirhams), ainsi que le prolongement de la rocade n°2 traversant Rabat et Salé jusqu’à Bouknadel (200 millions de dirhams). Ce dernier chantier permettra de relier l’est de Salé aux quartiers de Hay Riyad et Agdal à Rabat.

La réunion du Conseil régional a également été l’occasion de faire le point, à mi-mandat, sur les projets entamés. Ainsi, 13 milliards de dirhams ont été investis dans près de 660 projets. Près d’un tiers d’entre eux (216) ont été réalisés. 189 autres projets sont en chantiers tandis que 225 sont en cours d’étude.