Le photojournaliste Mahmoud Abu Zeid, alias "Shawkan", libéré après cinq ans de prison

Après plus de cinq ans en prison, le photojournaliste Mahmoud Abu Zeid dit « Shawkan », détenu depuis 2013 pour avoir couvert la répression sanglante d’une manifestation d’islamistes au Caire, a été remis en liberté lundi 4 mars, nous confirme son avocat, Karim Abdelrady. Déjà, de nombreuses photos de Shawkan, souriant ou embrassant ses proches chez lui, à Giza, circulent sur les réseaux sociaux. Le hashtag #Shawkan_Is_Free a finalement remplacé #FreeShawkan.

Shawkan devra néanmoins observer un contrôle judiciaire strict pendant cinq ans, nous affirme son avocat. Il devra se présenter tous les jours au poste de police au coucher du soleil. Il sera également interdit au journaliste de gérer ses actifs financiers et ses biens pour la même durée. Shawkan fera appel du jugement devant la cour de cassation égyptienne, selon son avocat. « Le jugement sera, je pense, plus équitable cette fois-ci, puisqu’il ne se base pas sur des raisons judiciaires fortes » a affirmé la défense du journaliste.

« Nous sommes soulagés d’apprendre que Shawkan est enfin libre après cinq ans d’emprisonnement et nous appelons les autorités à mettre un terme au traitement honteux qu’elles ont réservé à ce photojournaliste en supprimant toute condition relative à sa libération », a déclaré le coordinateur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du Comité de protection des journalistes (CPJ), Sherif Mansour. « Le gouvernement égyptien devrait prendre des mesures immédiates pour améliorer son image, qui a été gravement ternie par cet emprisonnement injuste, et il peut commencer par libérer tous les journalistes emprisonnés pour leur travail. »

@ShawkanZeid 's parents have aged so much in these years… it feels like 20 for them, they have gone through every day of his sentence like if they were in jail too. #Shawkan_Is_Free share their happiness

