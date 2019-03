Hamza Debbarh, un jazzman chez les geeks

L es métiers de demain, c’est maintenant

Dans les locaux de 3W, un jeu d’interviewer-interviewé débute lorsque l’on rencontre Hamza Debbarh. “C’est quoi ton Instagram ?”, demande-t-il, curieux, à notre photographe. Ce jeune trentenaire a l’esprit aiguisé et l’humour pétillant. S’il a oublié la clé de son bureau pour notre rendez-vous, il n’en reste pas moins le maître des lieux, celui d’une école d’un genre particulier et novateur. On y apprend à coder et on y forme de futurs développeurs accompagnés par plus de 70 formateurs et experts.

“En 4 mois et pour 20.000 dirhams, on forme un jeune selon les besoins des recruteurs, peu importe son background” Hamza Debbarh

La structure est issue d’une joint-venture avec le groupe français 3W Academy dont Hamza Debbarh a fondé le concept au Maroc avant d’en prendre la direction. “En 4 mois et pour 20.000 dirhams, on forme un jeune selon les besoins des recruteurs, peu importe son background”, nous apprend-il. Avant leur inscription, les étudiants se mettent à niveau sur une plateforme en ligne, “si l’étudiant ne fait pas ses exercices et ne montre...