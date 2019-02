Meghan Markle et le Prince Harry sont arrivés à Casablanca... avec près d'une heure de retard

L’arrivée de Meghan Markle, toute de rouge vêtue, et du Prince Harry à l’aéroport de Casablanca, samedi 23 février vers 21 heures, a déjà fait le titre des tabloïds Britanniques, qui parlent d’un « plane drama« . Et pour cause : le vol Royal Air Maroc est arrivé avec près d’une heure de retard du Royaume-Uni.

The Duchess of Sussex is wearing Valentino as she arrives in Morocco #RoyalVisitMorocco pic.twitter.com/b2UJXZ9TPm — Thaís (@cambridgeands) February 23, 2019

Après les inquiétudes des Britanniques quant aux manifestations qui ont eu lieu à Rabat le 21 février, c’est désormais l’état de Meghan, enceinte de 30 semaines, qui fait la une des sites anglophones. La plupart des compagnies aériennes autorisent pourtant les femmes enceintes à voler jusqu’à la 37ème semaine.

Le couple princier a été reçu par l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Thomas Reilly, (qui avait enfilé des chaussettes flanquées d’un drapeau anglais pour la cause) et sa femme. L’ambassade a confié que Meghan et Harry « seront reçus dans la résidence royale » et voyageront en hélicoptère durant leur séjour éclair de deux jours. Demain matin, le couple est attendu à Asni, dans les montagnes de l’Atlas.