Les détails de la visite du prince Harry et de Meghan Markle au Maroc

A son arrivée à l’aéroport de Casablanca, dans la soirée du samedi 23 février, le couple princier britannique sera accueilli par Thomas Reilly, l’Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc. Ce dernier semble très impatient, à en croire ses nombreux tweets :

Les #chaussettes sont tellement excitées par l’arrivée imminente de la #RoyalVisiteMorocco que ça devient difficile de les contrôler. Elles ont insister même d’accompagner la… https://t.co/t8NhQpgk9H — Thomas Reilly (@TSAReilly) February 21, 2019

The countdown to the #RoyalVisitMorocco continues. Now only FOUR days to go. It is going to be brilliant. There should be some great images of the #Sussex visit. We will be visiting some lovely sites. I must get my hair cut! #morocco #UK @UKinMorocco — Thomas Reilly (@TSAReilly) February 20, 2019

Dimanche le prince Harry et son épouse Meghan se rendront dans les montagnes de l’Atlas, plus précisément dans la ville d’Asni (province d’Al Haouz). Ils visiteront notamment le pensionnat « Education For All ». Dirigé par une ONG marocaine du même nom, il permet aux filles âgées de 12 à 18 ans d’accéder à l’enseignement secondaire. Le duc et la duchesse de Sussex rencontreront des pensionnaires et les enseignantes de l’établissement.

De là, le couple se rendra au lycée qualifiant Grand Atlas d’Asni, pour en apprendre davantage sur l’offre d’éducation dans la région. Le couple princier assistera à un match de football organisé par les élèves. Harry et Meghan termineront leur séjour à Asni en se rendant de nouveau au pensionnat « Education For All », où ils rencontreront le fondateur de l’organisation, Michael McHugo. Ce dernier sera décoré par le duc de Sussex lors d’une courte cérémonie.

Dimanche soir, Harry et Meghan assisteront à une réception à la résidence officielle de l’ambassadeur britannique à Rabat où ils rencontreront de jeunes entrepreneurs, des femmes influentes de la société marocaine et des athlètes handicapés.

Équithérapie, cuisine et entrepreneuriat

Le troisième et dernier jour de la visite du couple princier débutera à Rabat, où le duc et la duchesse de Sussex se familiariseront avec le travail de la Fédération royale marocaine des sports équestres et son programme d’aide aux enfants ayant des besoins spéciaux : l’équithérapie.

Ils se dirigeront ensuite vers la Villa des ambassadeurs à Rabat pour un cours de cuisine marocaine, aux côtés d’enfants handicapés bénéficiant d’un programme leur permettant de développer de nouvelles compétences. Avant de s’envoler pour Londres, Harry et Meghan se rendront dans les jardins andalous de Rabat pour s’entretenir avec de jeunes entrepreneurs. Le couple aura également l’occasion de découvrir l’artisanat marocain traditionnel.