Carburants, l’essence même du scandale

C’était une promesse du ministre des Affaires générales, Lahcen Daoudi, depuis mai 2018: plafonner les marges des pétroliers pour les empêcher de “gagner de l’argent sur le dos des citoyens”. Dans les deux années suivant la libéralisation des prix des carburants en décembre 2015, les acteurs du secteur ont en effet engrangé plus de 13 milliards de dirhams de marges supplémentaires, révélait TelQuel en mai 2018. Le ministre, estimant qu’un avis du Conseil de la concurrence était obligatoire pour prendre une telle mesure, avait attendu que cette institution constitutionnelle soit réactivée après 5 ans d’inactivité par la nomination royale du nouveau président, Driss Guerraoui, en novembre, pour mettre son projet à exécution. Mais, bien que rendu un 14 février, l’avis consultatif du Conseil nouvellement reformé est loin d’inaugurer une lune de miel entre Daoudi et Guerraoui.

Car le Conseil considère non seulement que, sur la forme, la demande d’avis du ministère est “illégale”, et sur le fond, “le plafonnement des prix et des marges n’est pas judicieux du point de vue économique et concurrentiel et en termes de justice...