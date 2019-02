Le Maroc signe la déclaration de Bruxelles pour le climat

Si une certaine conscience environnementale s’institutionnalise lentement au Maroc, l’équilibre écologique est encore précaire, entre stress hydrique, pollution de l’air et de l’eau et désertification. La signature de la Déclaration de Bruxelles par le Maroc, mardi 19 février, s’inscrit dans une politique volontariste en matière de préservation de l’environnement, en parallèle de l’Accord de Paris.

Les conséquences du changement climatique sur les océans sont une menace majeure pour l'écosystème marin. Nous devons agir. C’est le sens de la Déclaration de Bruxelles.#BeClimateOceans #begov pic.twitter.com/R9G8m0TzF9 — Charles Michel (@CharlesMichel) February 19, 2019

Ce texte, signé par plusieurs ministres de l’Environnement et du développement durable, engage les pays signataires (Chili, Belgique, Espagne, Portugal, Luxembourg, Suède, Norvège, Islande, Gabon, Côte d’Ivoire et Maroc, entre autres…) à prendre des initiatives sur les volets du développement durable, du changement climatique et de la biodiversité des océans, de l’énergie océanique, de la conservation marine, ainsi que du transport maritime international.

Signer la Déclaration de Bruxelles implique aussi l’intégration des mesures concrètes dans la Contribution déterminée au niveau national (CDN), des actes unilatéraux étatiques conditionnés par l’Accord de Paris — mais sans réel statut juridique — que le Maroc a soumis en 2016. Le Royaume s’était alors engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 42 % à l’horizon 2030.

Nezha El Ouafi, secrétaire d’État chargée du Développement durable, a signé le document aux côtés du Premier ministre belge Charles Michel, du Prince Albert II de Monaco, ainsi que des membres du gouvernement belge et des ministres de différents pays, au Palais d’Egmont à Bruxelles. Les quelque 500 participants (ministres, scientifiques, PDG et hauts fonctionnaires d’organisations internationales telles que l’UNESCO ou l’OMI) ont débattu de l’impact du changement climatique sur la biodiversité marine, de la nécessité de réduire les émissions des navires et du potentiel de la production énergétique offshore.

La signature de cette Convention est « un choix stratégique et irréversible assurant un lien étroit entre le développement des énergies renouvelables et le développement économique et social du Royaume », a déclaré Nezha El Ouafi.

Concrètement, à quoi s’est engagé le Maroc ?