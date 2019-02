Yaacoubi nommé wali de Rabat, Mhidia fait le chemin inverse et Ahmidouch à Casa

De source proche, Mohamed Yaacoubi, wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma depuis 2014, a été nommé wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouvernée depuis juin 2017 par Mohamed Mhidia qui lui, prendra le chemin inverse. D’après nos informations, Saïd Ahmidouch, patron de la Caisse nationale de la sécurité sociale depuis 2005, a été nommé wali de la région Casablanca-Settat, remplaçant ainsi Abdelkébir Zahoud, en place depuis juin 2017.

Ingénieur d’Etat lauréat de l’Ecole Hassania des Travaux Publics, Mohamed Yaacoubi débute sa carrière en septembre 1992 en tant que chef d’exploitation au port de commerce d’Agadir, dont il devient directeur d’exploitation un an plus tard. Après des passages aux ports de Tan Tan, de Laayoune et de Jorf Lasfar, il est nommé en juin 2002 à la tête du Centre régional d’investissement (CRI) de Doukkala-Abda, puis à la tête du CRI de Tanger-Tétouan en 2004. Mohamed Yaacoubi est ensuite nommé gouverneur de la préfecture M’diq-Fnideq en juin 2005, puis gouverneur de la province de Tétouan en 2010, poste qu’il occupera jusqu’à sa nomination, en janvier 2014, à la tête de la région Tanger-Tétouan.

Après des études à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Douai en France puis à l’Institut Supérieur du Béton Armé de Marseille, Mohamed Mhidia entame sa carrière au ministère de l’Equipement, où il a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de directeur provincial des travaux publics à la province d’Azilal, ou encore celui de directeur de la Société de l’Aménagement de Sala Al-Jadida. En décembre 2002, le roi le nomme gouverneur de la préfecture de Skhirate-Témara, wali de la Région de Taza-Al Hoceima-Taounate en avril 2007, wali de la Région de Marrakech-Tensift-Al Haouz en mars 2010, puis Wali de la Région de l’Oriental et Gouverneur de la préfecture d’Oujda- Angad en mai 2012. En juin 2017, il est nommé wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Directeur de la Caisse nationale de la sécurité sociale depuis 2005, Saïd Ahmidouch est un spécialiste de l’assurance. Ingénieur de l’Ecole des mines de Paris, il a roulé sa bosse dans ce secteur, occupant les postes de directeur de production à l’Alliance africaine d’assurances, puis directeur général-adjoint de la Compagnie africaine d’assurances, avant d’atterir à la CNIA comme directeur général. Il a également été président du directoire de la Bourse de Casablanca, l’espace de deux mois, avant de remplacer Mounir Chraïbi à la tête de la CNSS.