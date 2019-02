M'dina Bus rentre au dépôt après 15 ans de services

L’ECI, dont la présidence est assurée par la présidente du conseil communal de Mohammedia, a confié à celle-ci la latitude de prendre les décisions qui s’imposent concernant la résiliation du contrat et la continuité des services publics du transport par autobus.

Les responsables des communes concernées reprochaient notamment à la société délégataire l’absence d’investissements, un taux de couverture insuffisant du réseau, la vétusté du parc et l’absence de maintenance.

L’ECI a pris cette décision lors de sa session ordinaire du mois de février, lors de laquelle un exposé a été présenté concernant l’avancement de l’étude relative au plan de mobilité dans l’ensemble des communes de l’ECI, dont les responsables ont également examiné et adopté l’amendement du cahier de charges relatif à l’exploitation du nouveau réseau de transport par autobus.

Deux ans avant l’arrivée à terme du contrat de M’dina Bus, l’ECI a chargé la société de développement local «Casa Transport» pour mener l’intégralité du processus de contractualisation avec un ou plusieurs exploitants afin d’assurer un service régulier de transport en commun par autobus à partir de novembre 2019, date à laquelle doit expirer le contrat litigieux.

Dans ce cadre, Casa Transport avait déjà lancé deux chantiers en l’occurrence l’actualisation de la restructuration du réseau Bus à Horizon 2020-2025, chantier qui s’est opéré en deux volets (Diagnostic et Proposition de restructuration de réseau BUS 2020-2025).

Il s’agit également de la mise en œuvre d’un processus de contractualisation, chantier qui s’opère en plusieurs volets notamment un benchmark des modèles d’exploitation, l’élaboration des scénarii des modèles économiques de gestion, la rédaction du cahier des charges pour l’appel d’offre et du projet de contrats, l’assistance à la passation de contrat d’exploitation et la définition des modalités de suivi et de contrôle.

L’Établissement de Coopération Intercommunale «Al Baida» représente 18 communes (Casablanca, Méchouar, Mohammedia, Ain Harrouda, Beni Yakhlef, Nouaceur, Bouskoura, Ouled Saleh, Dar Bouazza, Mediouna, Lahraouyine et TIT Mellil, Ech-challalate, Sidi Moussa Majdoub, Sidi Mouss Ben Ali ,Al Majjatia Ouled Taleb,Mediouna, Sidi Hajjaj ouled Hasser).

