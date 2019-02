Disparition de Michel Legrand : Le grand voyage

Il devait se produire les 17 et 18 avril prochain sur la scène parisienne du Grand Rex, accompagné de quelques-uns de ses amis: Nathalie Dessay au chant, Sylvain Luc à la guitare, Richard Galliano à l’accordéon, Michel Portal au saxophone. Mais la faucheuse est passée par là, transformant ces dates en hommage à l’artiste qui a tout essayé avec maestria. Michel Legrand, ce sont plus de deux-cents musiques pour le cinéma et la télévision.

En 2018, il compose une nouvelle partition pour la bande originale de De l’autre côté du vent, film d’Orson Welles resté dans les tiroirs pendant quatre décennies et diffusé uniquement sur Netflix. Une ultime plongée cinématographique après La Rançon de la gloire (Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni) et Les Gardiennes (Nathalie Baye, Laura Smet) réalisés respectivement en 2015 et 2017 par Xavier Beauvois.

Au début de sa carrière, celui que les Américains comparent plus tard à Gershwin entend tout aborder, tout explorer: le classique, le jazz, le cinéma, la variété, les arrangements, la composition, le chant… en homme-orchestre. Son énergie pétulante le pousse à travailler comme un.