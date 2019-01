Brexit : un voyage dangereux vers l'inconnu

Drapeaux européens et britanniques mêlés, chants appelant à la démission de la Première ministre Theresa May, pancartes “Stop the Brexit mess !” (“Stop au chaos du Brexit !”)… à Londres, dans la soirée du mardi 15 janvier, la centaine de manifestants anti-Brexit réunis devant le palais de Westminster, le siège du parlement britannique, n’espéraient pas une telle défaite. Ce soir-là, les députés ont rejeté à 432 voix contre 202 l’accord de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE).

Deux ans et demi après le référendum du Brexit, remporté le 23 juin 2016 par le camp du “oui” avec 51,9% des voix, et au bout de dix-huit mois de négociations laborieuses pour trouver un accord avec Bruxelles, c’est une impression de retour à la case départ et une extrême confusion qui touchent le Royaume-Uni. Le “withdrawal deal” de Theresa May a réussi à réunir contre lui toutes les nuances de l’opposition. Des pro-européens qui rêvent de mettre en route un second référendum aux partisans du Brexit “dur” qui estiment que les concessions accordées à l’UE sont une trahison et aspirent à une sortie brutale pour créer un économie.