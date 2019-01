Les détenus marocains pourront bientôt suivre leurs procès en visio-conférence

Des dispositifs de visioconférence vont être installés dans les tribunaux marocains. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la justice Mohammed Aujjar, rapporte Al Massae dans son édition du 16 janvier. Les détenus, installés devant une caméra, assisteront à leur procès depuis leur lieu de détention.

L’objectif de cette mesure : réduire le nombre de déplacements des prisonniers. Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, à Casablanca, 400 à 450 détenus sont déplacés tous les jours des prisons aux tribunaux. Ces allées et venues, mobilisant une escorte policière, s’avèrent très coûteuses. Elles peuvent en outre prendre beaucoup de temps. Surtout si le tribunal est installé hors de la ville, comme c’est le cas à Rabat, Marrakech, Fès et Tanger.

Un gain de temps et d’argent

Cette mesure permettra donc à la fois d’éviter les déplacements inutiles et coûteux, et de gagner du temps pour l’administration pénitentiaire. Mohammed Aujjar assure être en train de travailler à ce projet, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et la Gendarmerie royale notamment. Cette mesure avait déjà été annoncée en 2016 par l’ex-ministre de la Justice Mustapha Ramid, sans jamais voir le jour.

Utilisée en France depuis les années 1990, la visioconférence est une pratique installée dans le domaine juridique français. Elle est notamment utilisée pour auditionner les personnes mineures. Malgré les économies de temps et d’effort indéniables que la technologie apporte, celle-ci n’est pas sans coût. Il faut en effet assurer quotidiennement la maintenance du système technique et former le personnel judiciaire à son utilisation.