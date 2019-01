Au lendemain du vote favorable au Maroc, Federica Mogherini enchaîne les rencontres

Au lendemain de l’adoption du Parlement européen, le 16 janvier en séance plénière, l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne, la Haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, enchaîne les rencontres.

Le jour-même du vote d’abord, lors d’une conférence de presse tenue à Rabat aux côtés du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Ce 17 janvier, Federica Mogherini a rencontré le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, Federica Mogherini, saluant « la qualité des relations de coopération qui lient le Maroc et l’Union européenne et du niveau de la coordination permanente qui existe sur plusieurs dossiers vitaux à portée politique, sécuritaire, économique et sociale », rapporte l’agence MAP.

S’en est suivie une rencontre avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, où les deux parties ont abordé les sujets « ayant trait à la coopération bilatérale en matière de gestion migratoire et de lutte contre le terrorisme »

Toujours selon la même source, la Haute représentante de l’Union européenne s’est entretenue ensuite avec le ministre de l’Économie et des finances, Mohamed Benchaâboun, pour se pencher sur l’aspect économique et financier dudit accord.