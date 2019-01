Un réseau de passeurs démantelé à Tanger

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce 3 janvier, le démantèlement d’un « réseau criminel impliqué dans l’organisation d’opérations d’émigration clandestine » à Tanger. Trois individus ainsi que le propriétaire d’une maison dans laquelle se trouvaient 17 candidats à l’émigration ont été arrêtés. Parmi eux, la DGSN précise qu’il y avait 14 ressortissants algériens.

En plus de documents administratifs, la police a saisi des gilets de sauvetage, un gonfleur de zodiacs, des téléphones portables et des sommes d’argents en devise nationale et européenne, ainsi que deux voitures soupçonnées d’être utilisées pour le transport de candidats à l’émigration clandestine.

Le démantèlement de cette cellule intervient au lendemain de la mise en échec d’une « tentative d’immigration illégale » le 2 décembre. 89 candidats marocains et trois passeurs présumés avaient été interpellés dans le cadre de cette intervention. Dans un récent bilan, les autorités ont affirmé avoir démantelé 68.000 tentatives d’immigration clandestine ainsi que 122 « réseaux criminels actifs » entre janvier et fin septembre 2018.

Avec agences