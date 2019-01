Le Maroc veut accueillir les premiers jeux paralympiques africains

Le Comité paralympique africain (APC) serait sur le point de signer un protocole d’accord avec le Maroc pour accueillir en 2020, à Rabat, les premiers Jeux paralympiques africains (JPA) jamais organisés sur le continent. Le protocole d’accord en question devrait être conclu courant janvier entre les deux parties, a affirmé au média français RFI Hamid El Aouni, président de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes handicapées (FRMSPH) et 1er vice-président du Comité paralympique africain (APC).

Ainsi, à l’instar des jeux paralympiques asiatiques et sud-américains, l’Afrique offrira, elle aussi, l’opportunité aux athlètes souffrant de handicaps de pratiquer leurs sports à un haut niveau. Contacté par TelQuel, Hamid El Aouni nous confirme l’information : « Monsieur le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, a donné son accord de principe pour que le Maroc abrite cette compétition. Il ne reste qu’à voir quelques détails sur le protocole d’accord. Nous attendons le retour du ministère ».

La compétition devrait se dérouler durant une semaine à Rabat et verra la participation de plus de 1.250 athlètes africains représentant plus d’une trentaine de pays membres du Comité paralympique africain nous indique le président du FRMSPH. La compétition comptera sept disciplines programmées spécialement pour ces Jeux paralympiques africains 2020. À savoir : athlétisme, basket-ball en fauteuil, cécifoot (football pour les non-voyants), goalball, haltérophilie para taekwondo et volley-ball assis.