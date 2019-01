Ahmed Rahhou démissionne du bureau de la CGEM

Ahmed Rahhou, vice-président de la CGEM chargé de la « compétitivité et l’environnement des affaires », a présenté sa démission du bureau de la confédération patronale, rapporte à TelQuel une source proche. Selon nos informations, le président du CIH demeure membre du conseil d’administration de la CGEM. Il s’occupe notamment de la commission « climat des affaires », qu’il présidait par le passé et dont la présidence est vacante depuis mi-décembre suite à la la démission de Bachir Rachdi, nommé par le roi Mohammed VI à la tête le l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPC). Selon nos informations, un nouveau président devrait néanmoins être nommé à la tête de la commission « climat des affaires », en la personne de Jaouad Hamri, président du conseil de surveillance de BMCI.

LeDesk.ma rapporte que la décision d’Ahmed Rahhou de se retirer du bureau de la CGEM prend ses origines le 13 décembre lors d’une réunion du bureau de la confédération. « La réunion a connu un vif débat autour de la question de la représentation des membres du groupe parlementaire à la Chambre.