Un groupement d'ONG arabes appelle le gouvernement à appliquer l'égalité dans l'héritage

27 associations arabes de défense des droits de l’homme ont signé un communiqué commun, le 21 décembre, diffusé par le Cairo institute for Human rights studies, pour que les gouvernements et parlements arabes suivent l’exemple tunisien. Ces ONG ont appelé les organisations religieuses et le pouvoir de “l’islam politique” à montrer leur soutien à ce pas historique de nos voisins tunisiens pour l’égalité dans l’héritage.

Ces organisations actives en Tunisie, Maroc, Egypte, Algérie, Syrie et Palestine ont appelé les gouvernements arabes à refuser des interprétations étroites des textes religieux, étant donné la “réticence de certains institutions et gouvernements à faire face à la privation de la femme de la moitié de l’héritage d’un homme, dans l’ombre de la domination masculine dans certaines sociétés traditionnelles dans le monde arabe”.

La Commission tunisienne des libertés individuelles et de l’égalité, présidée par la députée Bochra Belhaj Hmida et créée un an auparavant par le président tunisien Beji Caid el Sebsi a pour objectif de réaliser un rapport sur les changements reliés aux libertés individuelles et l’égalité, tout en prenant en compte la Constitution tunisienne et les critères mondiaux des droits de l’Homme. Le bureau a présenté son rapport contenant trois propositions principales pour l’abolition de la peine de mort et l’égalité dans l’héritage et la non criminalisation de l’homosexualité.

Les signataires appelé la société civile tunisienne et celles du monde arabe à soutenir cette pétition.

Les signataires :