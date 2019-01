TelQuel Arabi primé au prix national de la presse électronique

Belle consécration pour nos confrères de TelQuel Arabi, site arabophone d’à peine un an d’existence. Un des anciens journalistes de la rédaction M’hamed Kheyi a reçu le prix de la presse électronique lors de la 16ème édition du Grand prix national de la presse, à Rabat, ex-aequo avec Jamila Outeznit du site aldar.ma. Une partie de l’enquête sur les barons de charbon à Jerada avait figuré dans le dossier de couverture du numéro de début d’année de TelQuel, du 5 au 11 janvier 2018.

Un peu plus d’un an après sa naissance, TelQuel Arabi obtient un première récompense. Notre ancien collègue M’Hmaed Kheiyi a été récompensé le 20 décembre du prix national de la presse électronique pour son enquête sur les barons du charbon à Jerada réalisée pour le site d’information et reprise par TelQuel. Cette enquête réalisée dans la foulée des décès dans les puits de charbon de la localité de l’Oriental en décembre dernier et a permis de mettre en lumière les activités des titulaires des permis et de recherche d’exploitation des mines de charbon.

« L’essentiel c’est que l’on ait pu expliquer ce qui se passe à Jerada » nous affirme le lauréat du prix national de la presse. « Même si l’article était asse long, il a été beaucoup lu et cela montre qu’il faut que le travail soit bien fait pour que les lecteurs s’intéressent à un article » estime M’hamed Kheiyi. Cette récompense consacre une carrière de journaliste longue de 10 ans pour notre ancien confrère. Le jury du grand prix national de la presse a été présidé par l’écrivain et journaliste Mohamed Seddik Maaninou et comptait également plusieurs journalistes de la presse papier, télévisuelle et électronique.