Un camp de migrants à nouveau ravagé par les flammes à Ouled Ziane

Un incendie s’est déclaré, dans la soirée du 27 octobre, dans un camp improvisé de migrants subsahariens près de la gare routière Ouled Ziane à Casablanca. Aucun mort n’est à déplorer, mais les migrants énumèrent les dégâts matériels. « On a perdu nos papiers, notre matériel et nos habits, aujourd’hui on n’a plus rien. Et tout ce qu’on peut demander au gouvernement marocain, c’est de nous aider, » explique un occupant du camp au micro de Le360. Un autre ajoute : « on vivait mal, mais là ça va devenir un cauchemar, on n’a plus où habiter et ce n’est pas la première fois que ça nous arrive ».

Ce n’est effectivement pas la première fois que des camps de migrants prennent feu. En juillet derneir, un camp à Ouled Ziane et un autre à Fès avaient été ravagés par le feu à quelques heures d’intervalle. Les deux incendies n’ont fait aucun mort et l’origine de ces deux sinistres demeure inconnue.

La cause de l’incendie du 27 octobre reste également inconnue. Certains médias avancent que le feu aurait été provoqué par l’explosion de bonbonnes de gaz.