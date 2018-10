Ecole, avions et smartphones à l'heure du changement de fuseau horaire

Les établissements publics s’adaptent au maintien du GMT+1. Saïd Amzazi, le ministre de l’Éducation nationale, a ainsi annoncé le 26 octobre, que tous les établissements d’enseignement publics et privés suivraient désormais les horaires suivants : de 9h à 13h puis de 14h à 18h. Cette mesure sera appliquée dès le 7 novembre, date de la fin des vacances scolaires et la reprise des cours. « Cela permettra aux élèves de rejoindre et de quitter leurs établissements dans des conditions sécurisées, » a déclaré le ministre.

Dans son intervention sur 2M, Saïd Amzazi a aussi annoncé que des mesures similaires seront prises dans les prochains jours par le ministre de la Fonction Publique pour réaménager les horaires de travail dans les administrations publiques.

Suite à l’annonce du gouvernement de ne plus revenir à l’heure d’hiver, Royal Air Maroc a réagi en informant ses clients qu’à partir du dimanche 28 octobre, les heures de départ et d’arrivée des vols seront retardés d’une heure.

Mais vos ordinateurs et smartphones, eux, ont-ils bien acté ce changement de fuseau horaire ? Un Network Time Protocol, « protocole d’heure réseau », permet de synchroniser automatiquement l’horloge locale sur la référence du temps universel coordonné (UTC), ou plus communément appelée GMT.

Ainsi, Microsoft explique par exemple qu’ « afin de s’assurer que Windows dispose d’informations aussi récentes et précises que possible, Microsoft surveille en permanence les modifications concernant l’heure d’été et les fuseaux horaires qui sont annoncées par les différents gouvernements du monde. Microsoft s’efforce d’intégrer ces modifications dans Windows et publie une mise à jour, via Windows Update. »

Cependant, en consultant la liste des dernières mises à jour concernant le changement de fuseau horaire, nous constatons que la dernière date d’avril 2017, lorsque le Chili a annoncé que la région de Magallanes et le Chili Antarctique resteraient sur l’heure d’été (DST) indéfiniment.

Au réveil dimanche matin, le meilleur moyen de remettre les pendules à l’heure reste encore la bonne vieille horloge parlante, au 172.