Pourquoi le Maroc change-t-il de fuseau horaire ?

Le Maroc change-t-il de fuseau horaire ? Sur proposition du ministre de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique, Mohamed Ben Abdelkader, un Conseil de gouvernement exceptionnel a adopté, le 26 octobre, le projet de décret n°2.18.855 relatif à l’heure légale. Ce projet de décret vise à maintenir de façon permanente l’heure d’été.

« Nous avons fait une étude sur le bilan de cinq ans d’application de l’heure d’été, avec des critères pris en compte pour la première fois, comme l’impact sur la santé, mais aussi des critères économiques et sociaux. L’étude a conclu que le changement d’heure provoque effectivement des perturbations chez les citoyens. Nous avons aussi réalisé un sondage d’opinion auprès d’un large échantillon, et plus de 65 % ont exprimé leur mécontentement quant à ces changements, et dit qu’ils préféraient la stabilité », nous explique le ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique.

« Nous avions dans ce cas deux choix : revenir à GMT ou rester sur GMT+1. Nous avons étudié les deux scénarii, puis nous avons décidé qu’à la vue des avantages économiques, il valait mieux être dans le GMT+1″, continue le ministre.

Dans ce cas, il ne s’agit plus d’heure d’été, mais de changement de fuseau horaire du royaume. Le Maroc passera ainsi en GMT+1, c’est-à-dire le même fuseau horaire que celui de la France, de l’Espagne, ou encore de l’Algérie et de la Tunisie. Cette heure ajoutée à nos montres ne servira donc plus à réaliser des économies d’énergie, mais à opérer pour une intégration économique avec les partenaires traditionnels du pays, et ce plus particulièrement avec la France et l’Espagne.

Mohamed Ben Abdelkader assure cependant aux citoyens que les horaires des écoles et des administrations vont s’adapter à ce changement d’heure. « À travers des décrets, nous nous dirigerons vers plus de souplesse dans les heures d’entrées de sorties des écoliers et des fonctionnaires », nous dit-il.

Cette décision a inspiré certains twittos :

Dans quelques années, le gouvernement Talbi Alami adoptera le GMT+7 pour s'aligner sur notre partenaire chinois et vous n'allez rien comprendre. — Epicure (@E_picure) October 26, 2018

Changement d'heure , maintenant je comprends pourquoi on appelle les pjdistes " les obscurantistes " , ils nous réveillent dans l'obscurité. — doni (@donilapute) October 26, 2018

Originellement, la France et le Maroc étaient sur le même fuseau horaire, soit GMT, avant que la France, en 1940 durant l’occupation de l’hexagone par l’Allemagne nazie, passe à « l’heure allemande ». La France sera ainsi en décalage d’une heure par rapport à sa colonie marocaine, qui elle ne changera pas d’heure. Désormais, c’est le Maroc qui passe à « l’heure française ».