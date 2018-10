Jean-Luc Hees : "Trump est un pervers narcissique"

Qu’ont en commun Donald Trump, Kim Jong-un, Bachar El Assad, Vladimir Poutine, Nicolás Maduro ou Rama X, roi de Thaïlande ? Réponse : ce sont des psychopathes, sociopathes ou névropathes, au sens clinique et médical du terme…. C’est du moins la thèse de l’essai passionnant de Jean-Luc Hees, Ces psychopathes qui nous gouvernent (éd. Plon). Ancien président de Radio France, de France Inter et correspondant à Washington, le journaliste et écrivain dresse un tableau hallucinant du comportement de certains de ces dirigeants du monde, ces “princes du narcissisme et du dérèglement” qui régissent de manière extravagante, comme à la Maison Blanche ou au Kremlin, qui sont catalogués pour certains par l’ONU comme “criminels de guerre”. En dépit des tragédies du XXe siècle, se désole Jean-Luc Hees, “la longue lignée des monstres se renouvelle dans un monde globalisé, où jamais l’information n’a autant circulé.”

Les chefs d’Etat que vous évoquez seraient des psychopathes au sens médical du terme. Pour le plus puissant d’entre eux, Donald Trump, que se passe-t-il dans sa tête ?

J’aimerais bien le savoir. Je ne suis pas psychiatre..