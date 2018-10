El Othmani intervient pour mettre fin au boycott de Ramid

Le chef de l’Exécutif veut mettre fin au boycott du Conseil de gouvernement par Mustapha Ramid. Selon une source proche de la primature citée par TelQuel Arabi, le Saad Eddine El Othmani a envoyé un courrier au secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, pour mettre fin au litige opposant le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme au secrétariat général du gouvernement.

à lire aussi Pourquoi Mustapha Ramid a boycotté trois Conseils de gouvernement

Pour rappel, Mustapha Ramid a pris la décision de boycotter le Conseil du gouvernement pour contester la non-publication du Plan national en matière de démocratie et des droits de l’homme (PANDDH) au Bulletin officiel. Le secrétariat général du gouvernement aurait refusé de publier le texte en raison de la volonté de « certaines parties ».

Selon TelQuel Arabi, Saad Eddine El Othmani s’est engagé à résoudre la situation prochainement et a indiqué à son ministre qu’il attendait toujours une réponse écrite du secrétariat général du gouvernement. Toutefois, Mustapha Ramid aurait indiqué au Chef du gouvernement qu’il continuerait à boycotter le Conseil du gouvernement tant que le texte, adopté le 21 décembre dernier par le Conseil du gouvernement, ne figurerait pas au Bulletin officiel.

Le PANDDH découle des recommandations de la Conférence mondiale des droits de l’homme de Vienne de 1993 et intègre les recommandations formulées par l’Instance équité et réconciliation tenue en 2005. Il se décline en 430 mesures, dont 337 de types législatifs qui concernent notamment la démocratie et la gouvernance, les droits économiques et sociaux ou encore la promotion et la protection des droits catégoriels.