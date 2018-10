Younès Mjahed : "Dans la presse aussi, il faut en finir avec l'informel"

Smyet bak ?

Ahmed Ben Ahmed Mjahed.

Smyet mok ?

Fatima Bent Mohamed.

Nimirou d’la carte ?

L 172328.

Nimirou d’la carte de presse ?

644.

L’élection du Conseil de la presse s’est accompagnée d’une véritable “guerre civile”. Pourquoi ?

Vous voulez dire des “guerres civiles” ! En fin de compte, c’est quelque chose de normal, comme dans tous les processus électoraux où il y a des querelles et des polémiques. C’est dommage aussi car on tablait sur un débat raffiné et serein. Comment se porte-t-on candidat à un conseil où on est censés être des “sages” qui sont là pour défendre la déontologie, alors qu’on n’est soi-même pas irréprochable ?

Et là, c’est l’armistice ?

De notre côté, à savoir au sein de la liste du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), nous ne nous considérions pas en guerre. D’ailleurs, quand nous avons commencé notre campagne, nous avons reçu une avalanche de soutiens. Ça fait chaud au cœur d’entendre les confrères dire qu’ils avaient besoin de références et de candidats auxquels on peut demander des comptes. Le plus important est ce qui nous attend en tant qu’instance.