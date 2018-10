Lotfi Akalay. Tanger à la vie, à la mort

Entre Tanger et Lotfi Akalay, c’est une histoire d’amour. Faite d’élans fervents et de doutes récurrents, de transports amoureux et de crises lancinantes, d’inclination et de jalousie… Un corps-à-corps passionné et assumé par l’écrivain et chroniqueur. C’est bien simple, la presque totalité de l’œuvre de Lotfi Akalay tourne autour de Tanger. Dans son dernier recueil, Les Chaises de Tanger (à compte d’auteur, 2018), le trublion littéraire a choisi de donner vie, en photos et courts textes, aux sièges de la ville. Des chaises croisées de-ci de-là, au gré des paseos, à l’entrée d’immeubles, chez des commerçants, des coiffeurs ; des fauteuils de toutes les nationalités (Espagne, Angleterre…), d’époques diverses… Le résultat : un petit ovni qui ressemble autant à Tanger qu’au chroniqueur. “Lotfi, c’est d’abord un regard. Il voit ce que l’on ne voit pas”, dit son amie Christine Keyeux-Schnöller, qui a réalisé les photos sous son œil.

Dans les recueils de nouvelles truculents de Lotfi Akalay, la perle du détroit est décrite sous toutes ses coutures : son histoire, ses rues, ses gens, — petites et élite —, ses.