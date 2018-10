El Hajja Hlima, la phénoménale longévité d'une cheikha discrète

Si elle continue à rosser à mains nues, c’est qu’elle est convaincue que les premières amours sont éternelles. El Hajja, née Hlima Aït Tik, chante depuis ses débuts la même playlist avec ses rengaines et ses ritournelles. Elle est la gardienne d’un temple où la aïta à l’encens chaâbi sent la belle parade. Avec rigueur et opiniâtreté. Elle est la voix du classique, le tarab du genre. Son public “raffiné” l’en remercie en la portant en haut d’une affiche tapissée d’amour. Les foyers les plus huppés du pays, notamment rbatis, se l’arrachent pour les noces de leurs rejetons. Elle enchaîne les générations et reste l’amie, la sœur, la maman, l’idole. Elle collectionne les baise-fronts à longueur de ses apparitions. Elle est la Hajja vénérée, respectée et courue. Sa maladive discrétion, qu’elle entretient depuis des décennies, ne fait que la rendre plus mystérieuse. Les médias ? Ils ne sont pas obligés de la rencontrer pour parler d’elle. C’est ainsi. Nous l’approchons par le biais de son fils Tarik Ainas (dit, professionnellement, Tarik El Amir) qui donne de la voix à sa place, assurément par un souci de protection. Il.