L’ONCF reconnait avoir été alerté de perturbations à proximité de Bouknadel avant l'accident

Dans un message diffusé par sa page Facebook, l’Office national des chemins de fer (ONCF) affirme avoir été alerté par certains de ses passagers quant à des perturbations au niveau de la gare de Sidi Taibi située à 10 kilomètres du lieu de l’accident de Bouknadel qui a fait sept morts et 125 blessés le 16 octobre.





à lire aussi Accident de train à Bouknadel : le bilan provisoire monte à 7 morts

Suite à ces alertes, les responsables de l’Office ont, dans le « respect des règles et de lois en vigueur », alerté les responsables de la gare de Kénitra pour étendre la durée d’arrêt des trains en partance de la capitale du Gharb. Le but étant de permettre une inspection des infrastructures et des installations dans cette zone, située à une dizaine de kilomètres des lieux de l’accident. A l’issue de cette inspection, les ingénieurs de l’ONCF n’ont pu constater « de défauts ou de dégâts significatifs » à Sidi Taibi, affirme la compagnie ferroviaire.

Sur les réseaux sociaux, après le drame du 16 octobre, des usagers ont affirmé qu’ils avaient alerté les employés de l’ONCF de « secousses » aux abords de Bouknadel, affirmant que leurs inquiétudes n’ont fait l’objet d’aucune réaction de la part des employés de l’ONCF.

L’Office indique également dans cette communication qu’il est disposé à « partager des informations » au sujet de l’accident de Bouknadel que ce soit à travers un communiqué de presse officiel ou ses canaux de communication. L’institution rappelle également que l’ensemble des témoins seront entendus dans le cadre de l’enquête ouverte par le Procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat.