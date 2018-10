Accident de train à Bouknadel : le bilan provisoire monte à 7 morts

Le directeur général de l’ONCF Mohamed Rabie Khlie avait annoncé plus tôt dans la journée que le déraillement d’un train assurant la liaison entre Rabat et Kénitra avait causé le décès de 6 passagers et la blessure de 86 autres dont 7 graves. Le bilan s’élève à présent à 7 morts selon le directeur régional de la santé de Rabat-Salé-Kenitra, Abdelmoula Boulamizat cité par l’agence MAP.

Plus tard tard dans la journée, le procureur général de Rabat chargé de l’enquête a confirmé le nombre de décès, et indiqué un bilan des blessé mis à jour, s’élevant à 125 blessés.

Une source de l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat donne par ailleurs des détails à la MAP sur l’état des blessés graves : quatre sont actuellement pris en charge au niveau du service de réanimation et les trois autres en soins intensifs de l’hôpital militaire de Rabat.

Les blessés ont été transportés sur instructions royales vers l’hôpital rbati. Le cabinet royal a également annoncé qu’une enquête avait été ouverte.

Avec MAP