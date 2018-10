Pour juguler les flux migratoires, la diplomatie européenne a décidé de « renforcer son action, en particulier avec le Maroc et la Mauritanie ». C’est ce qu’a annoncé le 15 octobre Federica Mogherini, la haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères, à l’issue du conseil des Affaires étrangères de l’UE, rassemblant les chefs de la diplomatie des 28 pays membres, qui s’est tenu à Luxembourg.

Lors d’un point presse, relayé par l’agence Europa Press, la cheffe de la diplomatie européenne a évoqué la mise en place de « certaines mesures » dont une « augmentation de l’aide » au Maroc notamment, sans pour autant préciser l’ampleur de cette augmentation .« Nous avons constaté, cette année, une hausse de 150 % des flux migratoires vers l’Europe par la route de la Méditerranée occidentale », a expliqué la diplomate italienne. Une situation qui a poussé l’ensemble des vingt-huit ministres des Affaires étrangères à « intensifier sa coopération » avec les pays du sud du bassin méditerranéen.

Déplacement prévu

« Nous essayons de discuter avec le Maroc et la Mauritanie, où je pense qu’une mission technique de l’Union européenne interviendra cette semaine ou la suivante pour discuter ensemble des mesures les plus appropriées que nous puissions soutenir pour rendre le travail qu’elles tentent de faire plus efficace », a poursuivi Federica Mogherini lors du point presse.

Si elle s’est voulue succincte sur les différents points abordés par la délégation en déplacement, la haute représentante de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères a néanmoins estimé que cette action viserait à « établir un contrôle plus approprié, adapté aux flux migratoires. » Federica Mogherini a également annoncé la volonté de renforcer la coopération migratoire avec les Nations unies, l’Union africaine avant d’appeler « les gouvernements européens à augmenter le fonds fiduciaire africain ».

« Des nouvelles mesures » seront ainsi prévues avec les deux pays concernés. Parmi elles, « un fonds alloué à la coopération afin de gérer conjointement la route de la Méditerranée occidentale », détaille-t-elle. Une prise en compte mutuelle, des deux rives, qui se voudrait selon elle : « Transparente, ordonnée, humaine et durable ».

Investir pour renforcer le Maroc

Un propos appuyé par le ministre des Affaires étrangères espagnol. « Nous devons aider le Maroc beaucoup plus », reconnaît Josep Borell lors du même point presse. Selon lui, les flux migratoires entre les deux rives n’ont pas été réduits, mais « transférés » de la Méditerranée centrale à la partie occidentale du bassin.

Un déplacement qui place plus que jamais le Royaume dans une position de carrefour, pris en tenaille entre l’Europe et le reste du continent africain. Pour le chef de la diplomatie autrichienne, Johannes Hahn, il faut que l’Europe investisse au Maroc afin de « donner espoirs aux jeunes pour qu’ils n’abandonnent pas le pays et la région ».

Dans une interview parue, le mardi 16 octobre, le commissaire de l’UE pour la politique régionale a abondé dans ce sens dans les colonnes d’El Pais. « Il est important de traiter nos voisins comme des voisins et non comme une source de problèmes potentiels. Il ne s’agit pas d’apparaître en donateurs, mais plutôt en tant qu’investisseurs », a concédé le diplomate autrichien au quotidien espagnol. Avant d’ajouter : « Le Maroc est plus avancé que ses voisins, il est donc logique d’intensifier cette relation et d’encourager davantage d’entreprises européennes à investir au Maroc pour renforcer le pays ».