PLF2019 : La contribution de solidarité sera de 2 à 3 %

Saâd-Eddine El Othmani, lors d’une récente rencontre, cette semaine, avec les patrons des syndicats, a indiqué que le gouvernement a décidé de taxer les entreprises qui réalisent des marges de 50 millions de dirhams et plus et ce à hauteur de 2 à 3 % en guise de contribution de solidarité, apprend TelQuel Arabi de sources informées.

Les mêmes sources indiquent que les patrons des grandes entreprises n’avaient pas émis de réserves concernant cette contribution qui fait figure de l’une des principales nouveautés du PLF2019.

Cette information a été confirmée par une source gouvernementale ce 13 octobre.

Cette même source à l’Exécutif a ajout que l’allègement des charges fiscales au profit des PME en 2018 a causé un manque à gagner de l’ordre de 3 milliards de dirhams pour les caisses de l’Etat et la contribution de solidarité viendra combler ce « trou ».

« Il faut encourager les PME par de telles mesures fiscales, mais, en même temps, les grands doivent mettre la main à la poche pour y aider », affirme la source gouvernementale.

Rappelons que l’on vit ces derniers jours le compte à rebours pour le transfert du PLF 2019 au Parlement qui ouvert sa session d’automne vendredi 12 octobre.

Selon la loi, Mohamed Benchaâboun doit transmettre le PLF 2019 au Parlement au plus tard le 20 octobre.

(Par Charki Lahrech)