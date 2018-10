Younès Mégri, vedette anti-star

En 1959, Younès n’a que huit ans. Né algérien, il vit à Oujda. Douce vie en famille dans une maison qui respire l’art. Un jour, le père Mohamed reçoit une missive des autorités algériennes ordonnant à ses fils aînés, Mahmoud et Abdallah, à rejoindre l’armée, à aller combattre, une invitation à la mort. Panique en la demeure. Il faut agir, s’éloigner à tire-d’aile. La villa est mise en vente sur le champ. Elle est liquidée en quatre heures. Le but de la manœuvre, quitter la ville avant la tombée de la nuit : “Je garde le souvenir d’un train qui s’ébranle. Dedans, tous les Mégri, mère et enfants, petits et grands, laissant sur le quai de la gare notre père avec comme seul compagnon Drack, le fidèle chien berger”, raconte, ému, Younès. Direction Rabat où, des années plus tard, le public vient à la rencontre des Frères au café Les Quatre Saisons où ils élisent farniente, boulevard Mohammed V. La fratrie est, à son arrivée, accueillie par des cousins. Commence une nouvelle vie.

Une affaire de famille

Le dernier de la famille grandit dans un univers artistique à tous les étages : un père luthiste et plasticien, une mère.