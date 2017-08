Lok-iz : Le premier site qui transforme tous les internautes en apporteurs d’affaires immobilières

Lok-iz est une entreprise créée en 2015 par Lamia et Safir Hanafi. Ces co-fondateurs issus d’une fratrie portent le projet d’abord dans leur région normande puis à l’international. En effet, Lok-iz a participé à une convention des start-ups à la célèbre université de Stanford, Californie ; elle était la seule à représenter la France. Petit à petit, elle se fait connaitre des médias français comme le magazine Challenges, France 3 ou encore BFM TV.

(Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma)

Le but de cette entreprise est de faciliter les transactions immobilières et permettre à tout à chacun de participer au marché de l’immobilier. Le secteur de l’immobilier a beaucoup évolué. Principalement organisé en rendez-vous physiques, c’est vers le digital que s’est orienté le marché de l’immobilier. L’internet immobilier est maintenant un indispensable. En effet, l’immobilier passe par Internet pour tous les acteurs de la transaction, que ce soit pour les acheteurs, les vendeurs, ou encore les professionnels de l’immobilier. Internet est devenu l’axe de communication numéro 1 pour rechercher et promouvoir un bien immobilier. Les sites internet immobiliers sont dorénavant un indispensable, que ce soit des pure players ou des sites internet immobiliers de professionnels. L’immobilier se déroule maintenant sur Internet.

Disponible depuis le printemps 2016, ce service est un réel atout par rapport à ses concurrents. Pourquoi ?

Lok-iz est un service pour les particuliers et pour les professionnels de l’immobilier : il s’articule donc autour de deux points.

Le premier point s’organise autour des professionnels. Pour pouvoir poster leurs demandes de mandats sur le site internet Lok-iz, ils doivent payer un abonnement mensuel, qu’ils peuvent choisir parmi 3 : Standard à 59,99€ par mois, « Premium » est à 99,90€ par mois et le « Gold » est à un montant de 199,90€ par mois. Lok-iz prend un pourcentage sur chaque prime versée d’un professionnel à un internaute.

Le second point concerne les internautes. Le service est pour eux totalement gratuit. Les propriétaires souhaitant une meilleure efficacité dans la vente de leur bien déposent leur annonce avec une prime. Les internautes partagent l’information de cette transaction dans leur réseau personnel et professionnel. Ils trouvent un acheteur/ locataire pour le propriétaire, et empochent la prime. Lok-iz prend également un pourcentage sur les primes versées.

Lok-iz possède des biens dans toute la France métropolitaine. Comme c’est un site internet, il est utilisable par tous, à tout moment et de tout endroit. Pour commencer, les biens disponibles se trouvent généralement dans les grandes métropoles françaises : Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, et beaucoup d’autres.

Lok-iz commence à s’ouvrir à l’international. En effet, des biens en Belgique et en Espagne sont disponibles sur le site internet. De plus, l’entreprise s’attaque au marché anglo-saxon, de quoi solidifier ses perspectives avenir d’expansion.