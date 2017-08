Attentats en Espagne : huit suspects tués et quatre autres devant la justice

Les quatre suspects encore en vie après la vague d'arrestations suite aux attentats en Catalogne sont présentés à la justice ce mardi matin où ils devraient être inculpés. Objectif : déterminer leur rôle dans ces attaques qui ont fait 15 morts.

Sur la cellule terroriste de 12 personnes suspectées d'être responsables des attentats en Catalogne, seuls 4 sont encore en vie : Driss Oukabir, Mohammed Aalla, Mohamed Houli Chemlal et Salh El Karib. Ils sont aujourd'hui présentés devant un juge d'audience national afin de déterminer leur rôle dans cette attaque. Lundi soir, la police avait annoncé que "les douze objectifs principaux [étaient] détenus ou morts", après quatre jours d'une traque qui a maintenu sur le qui-vive toutes les forces de l'ordre espagnoles.

Après avoir annoncé la mort de Younès Abouyaaqoub, le conducteur présumé de la camionnette ayant fauché les piétons à Barcelone, la police a aussi confirmé celle de l'imam marocain Abdelbaki Es Satty, soupçonné d'avoir radicalisé la bande de jeunes auteurs des attaques. Âgé d'une quarantaine d'années, l'imam a fait de la prison pour trafic de drogue de 2010 à 2014, et a séjourné en Belgique, dans la commune de Machelen près de Bruxelles, "entre janvier et mars 2016".

Parmi les huit membres de la cellule tués, cinq ont été abattus vendredi à Cambrils considérée comme le repère de la celle terroriste. Deux autres sont morts dans l'explosion d'une maison à Alcanar et Younès Abouyaaqoub a été tué lundi après-midi. Parmi les quatre suspects en garde à vue, dont trois appréhendés à Ripoll et un à Alcanar, figurent trois Marocains et un Espagnol né dans l'enclave espagnole de Melilla au Maroc. Ils sont âgés de 21, 27, 28 et 34 ans. "Cela ne signifie pas qu'on a fini. Nous travaillons encore", a précisé la police sur Twitter, tandis que son chef évoquait la recherche désormais des connexions des membres de la cellule en Espagne et ailleurs.

Avec AFP