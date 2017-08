Attentant de Barcelone: Trois blessés marocains, dont un enfant de 6 ans "grièvement blessé"

La plus jeune des victimes a été fauchée par la fourgonnette utilisée dans l’attentat de Barcelone.

Dans une dépêche publiée ce vendredi 18 août, l’agence de presse MAP confirme que trois Marocains figurent parmi les personnes blessées dans l’attentat de Barcelone ayant eu lieu le 17 août. Selon l’agence de presse il s’agit d’une femme dénommée Rquia Ouhou âgée de 43 ans et résidante en Espagne, ainsi que d’un homme dénommé Omar El Hamzaoui et de son fils de six ans, Aboubakr, vivant à Montpellier et qui étaient en vacances à Barcelone.

Ils ont tous été admis dans des hôpitaux de Barcelone où “elles reçoivent les soins nécessaires” selon l’agence de presse qui cite une « source consulaire marocaine dans la capitale catalane ». La plus jeunes des victimes, Aboubakr El Hamzaoui âgé de 6 ans , se trouve dans un « état critique » après avoir été fauchée dans l’attentat de Barcelone.

14 personnes sont mortes suite aux attentats perpétrés à Barcelone et à Cambril. Les deux attaques ont fait plus de 100 blessés. L'attaque de Barcelone a été revendiquée par Daech.