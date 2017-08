Attaque terroriste à Barcelone: une camionnette percute la foule et fait au moins deux morts (provisoire)

Une camionnette a foncé sur la foule sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant plusieurs blessés. La police de Catalogne parle d'une attaque terroriste.

La ville balnéaire catalane a été secouée, ce jeudi 17 août, par une attaque terroriste. Une camionnette a foncé dans la foule sur la célèbre avenue des Ramblas. Des dizaines de personnes ont été touchées selon Reuters. Le bilan provisoire est de deux morts selon la presse espagnole.

"Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés", a indiqué le service de communication des Mossos d'Esquadra, la police catalane. La zone a été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et des policiers se trouvaient sur place, a constaté le correspondant de l'AFP.

Deux hommes armés sont entrés dans un restaurant à Barcelone, après que la camionnette a foncé sur la foule, indique l'agence Reuters.

La police espagnole recommande aux personnes sur place d'utiliser les réseaux sociaux pour rassurer leurs proches, et dire qu'elles sont "OK". Elle précise qu'un dispositif policier a été mis en place sur les Ramblas et la Place de Catalogne.

Dispositivo policial en #Ramblas y Plaza de Catalunya. Si estás en la zona utiliza las #RedesSociales para decir a familiares que estás OK — Policía Nacional (@policia) August 17, 2017

Sur les réseaux sociaux, les internautes et témoins de la scène diffusent des images.