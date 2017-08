Laâyoune-Sakia El Hamra : 2,6 milliards de dirhams investis dans l’agriculture

Ces investissements ont été alloués à 92 projets liés aux produits agricoles à haute valeur ajoutée, l’agriculture solidaire et la valorisation des ressources en eau de la région.

2,6 milliards de dirhams ont été consacrés à 92 projets agricoles sur la période 2016-2020 dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra selon des statistiques de la Direction générale de l’agriculture de Laâyoune. Ces 92 projets sont divisés en deux piliers.

Le premier pilier, qui comprend 49 projets, a pour but de développer des produits agricoles à "haute valeur ajoutée" avec le soutien du secteur privé local. Ces projets totalisent 440 millions de dirhams d’investissement, selon la MAP.

Dans le cadre du deuxième pilier, 1,4 milliard de dirhams seront investis. Le but des 33 projets inclus dans ce deuxième pilier est de développer l’agriculture solidaire et d’aider les petits éleveurs. Dans ce sens, 19 unités de valorisation de lait, de produits du terroir et de viandes rouges seront construites.

Le programme prévoit aussi l'installation de 292 points d'eau pour l'abreuvement du bétail et la mise en place de cercles d'irrigation dédiés à la production fourragère sur une surface de 125 hectares. En 2016, 30 points d’abreuvement du bétail ont été créés tandis qu’un équipement hydroagricole sur une surface de 90 hectares a été installé dans la province de Tarfaya.

En ce qui concerne le développement du domaine agricole, 840 millions de dirhams seront investis dans 10 projets. Cet axe de développement de l’agriculture dans la région prévoit la mobilisation des eaux souterraines disponibles afin de valoriser l’eau à travers une culture irriguée à valeur ajoutée. Cet axe prévoit également la création d’emplois au profit de la population locale pour contribuer au développement durable des ressources dans la région.