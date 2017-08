Le spécialiste marocain du paiement électronique HPS s’installe à Singapour

Le leader marocain dans l’édition de solutions de paiement électronique, Hightech Payment Systems (HPS), s’implante à Singapour pour se renforcer sur le marché asiatique.

Dans un communiqué publié le 4 aout sur le site de la Bourse de Casablanca, la société cotée indique que la nouvelle implantation à Singapour vient "soutenir la stratégie d’expansion et de développement du groupe HPS sur le continent asiatique". La société qui a réalisé 464 millions de dirhams de chiffre d’affaires en 2016 a déjà établi des bureaux à Paris, Aix-en-Provence et Dubaï en plus de son siège à Casablanca, où elle a été fondé en 1995 par l'ancien président de la CGEM Mohamed Horani.

Notant une croissance de ses clients en Asie, HPS a étudié plusieurs centres d’affaires en Asie, avant de porter son choix sur Singapour, une des principales places financières mondiales, pour son positionnement stratégique à même de soutenir la stratégie de développement du groupe sur le continent, note le communiqué.

HPS est une multinationale spécialisée dans l’édition des solutions de paiement électronique pour les institutions financières dans 85 pays sur les cinq continents. Les solutions PowerCARD couvrent toute la chaine de valeur du paiement électronique et permettent de gérer tout type de cartes (crédit, débit, prépayées, entreprise, fidélité et carburant) via tout canal (GAB, TPE, internet et mobile).

Les solutions PowerCARD sont utilisées dans plus de 85 pays sur les cinq continents par des entreprises dont de nombreuses références parmi les "Fortune 500" et "The Forbes World’s Biggest Compagnies". Elles sont développés par plus de 400 ingénieurs.