Le Koweit s'embrase (littéralement) à cause des températures supérieures à 60 degrés

Les palmiers prennent feu au Koweït suite aux derniers pics de chaleur enregistrés dans le pays. La preuve en images.

Des photos et vidéos de palmiers qui s'enflamment au Koweït circulent sur les réseaux sociaux. Non, ces incendies n'ont pas été provoqués par un acte pyromane, mais par la vague de chaleur qui traverse le pays. Les températures frôlent les 50 degrés à l'ombre, et atteignent même les 62°C au soleil, selon les internautes.

Au Maroc, on annonçait pour cette journée du 7 août des températures allant jusqu'à 48 degrés dans certaines régions, principalement le Souss, les provinces du Sud et les plaines intérieures de Tadla, Béni-Mellal et le Saiss.