Un vœu se réalise

Umnia Bank a le plaisir de porter à la connaissance du public le démarrage effectif de son activité à travers les régions du Royaume.

La Banque tient particulièrement à remercier tous ceux qui lui ont fait l’honneur de lui rendre visite dans ses agences et qui l’ont contacté via son centre de relation client depuis son lancement. Nous vous informons, par ailleurs, que ce démarrage intervient suite à la ratification des modèles de conventions de compte et des contrats Murabaha par le Comité Charia de la Finance Participative.

Aujourd’hui, plus que jamais, Umnia Bank est heureuse de vous accueillir au niveau de l’ensemble de ses agences situées à Agadir, Casablanca, Fès, Marrakech, Oujda, Rabat, Salé et Tanger. Elle met aussi à votre disposition son centre de relation client pour répondre à toutes vos demandes. Soucieuse d’être plus proche de sa clientèle, Umnia Bank poursuit l’extension de son réseau afin de couvrir toutes les régions du royaume dès la première année et vous informe qu’elle est d’ores et déjà présente sur le digital afin de servir sa clientèle avec une offre complète et moderne.