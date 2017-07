Mohammed VI dénonce la politique israélienne à Jérusalem dans une lettre à Antonio Guterres

Pour le roi, Israël a adopté des mesures "illégales" et "provocatrices" à Jérusalem.

Dans une lettre envoyée au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ce mercredi 26 juillet le roi Mohammed VI, en tant que président du comité Al Qods, dénonce "les violations systématiques" des autorités israéliennes "dans la ville sainte d’Al Qods et à la Mosquée Al Aqsa bénie".

Des violations qui, selon le souverain, ne sont pas conformes à "la légalité internationale". Mohammed VI mentionne notamment six mesures "provocatrices" récemment adoptées par les autorités israéliennes.

"Campagne d’escalade globale"

Le premier acte dénoncé est l’organisation, le 28 mai dernier, de festivités "sans précédent" à l’occasion du 50e anniversaire de "l’annexion d'Al Qods". Le souverain mentionne le fait que le gouvernement israélien ait organisé une réunion dans un tunnel sous la mosquée Al Aqsa. Durant cette rencontre, l’État hébreu a approuvé le développement de la périphérie de l’ancienne médina "à travers le creusement (...) de tunnels et la construction d’ascenseurs et de passages".

La seconde mesure évoquée par le souverain est la présentation par le gouvernement israélien d’un projet de loi à la Knesset visant à "judaïser l’enseignement à Al Qods occupé". Le roi Mohammed VI a également dénoncé dans sa lettre un autre projet de loi portant sur la construction "des colonies israéliennes de la Cisjordanie et d’autres régions de l’est d’Al Qods occupé".

La quatrième mesure dénoncée par le souverain est l’approbation par une commission ministérielle du projet de loi "Al Qods uni", qui selon le roi, "sape les opportunités d’un accord sur l’avenir de la ville".

Dans cette lettre, le roi Mohammed VI critique l’adoption par le parlement israélien d’une loi interdisant la levée de l’appel à la prière à "Al Qods et dans les quartiers arabes environnants".

Le roi dénonce aussi la "campagne d’escalade globale" menée par Israël "à travers la spoliation des terres des Palestiniens et leur privation du droit de construire et l’exécution de mesures d’expulsion à leur encontre".

"Mesures provocatrices"

Pour Mohammed VI, Israël "ne s'est pas contenté de cette série de mesures illégales". L'État hébreu a aussi "accentué la tension" quand il a interdit l’accomplissement de la prière du vendredi dans la mosquée Al Aqsa, fermée à l’occasion, tout en interdisant l’appel à la prière. Une mesure "sans précédent depuis un demi-siècle" rappelle le souverain.

Mohammed VI relève également qu'Israël a adopté "des mesures sécuritaires supplémentaires, provocatrices et inacceptables" en installant des portiques électroniques et des caméras de surveillance dans tous les coins de la mosquée Al Aqsa et sur l'esplanade des mosquées.

Pour le roi, ces mesures "provoquent les sentiments de tous les Palestiniens et pourraient conduire à une colère et à une réaction populaire générales et aggraver la situation dans les territoires palestiniens".

Mohammed VI estime que ces mesures sont "une provocation flagrante des sentiments de tous les Arabes, les musulmans et les libres de par le monde". Elles pourraient aussi "attiser les conflits extrémistes", selon le roi.

Pour toutes ces raisons, Mohammed VI appelle Antonio Guterres à intervenir "d’urgence auprès des autorités israéliennes", afin qu’elles respectent le "statut juridique et historique" de Jérusalem.