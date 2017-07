Indiscrétion: L'OCP instaure un mois de vacances pour le "community service"

Le mardi 18 juillet au soir, Mostafa Terrab, PDG de l’OCP, a officiellement proposé à ses équipes une nouvelle manière de s’engager auprès de la communauté. Indiscrétion.

Lors d’un town hall meeting – une assemblée, selon le jargon de l’Office - avec près de 150 collaborateurs, le patron de l’OCP sonde une idée originale: et si l’Office proposait à ses employés, sur la base du volontariat, de prendre un mois libre payé par l’entreprise pour du "Community service" ? L’engouement est général. Et la décision actée.

Dans les cités phosphatières, 23 000 employés de l’OCP peuvent désormais, en plus de leur congé payé, prendre quatre semaines pour recréer des liens avec leur environnement. Concrètement, des milliers d’agents de maîtrise, de cadres et de hauts cadres pourront donner un coup de main à l’entreprenariat dans leurs régions, mener des actions auprès d’associations, de coopératives et même identifier des projets qui mériteraient un financement de la Fondation OCP.

Dans un contexte social difficile, c’est une méthode originale que l’Office propose pour créer du lien social et surtout donner une chance à l’entreprenariat. "C’est difficile pour certains employés de l’Office d’être dans une situation stable avec un salaire, une couverture médicale, et de voir leur voisin de palier de plus de 30 ans demander à sa mère tous les jours quelques dirhams pour aller boire un café", donne pour exemple une source auprès du groupe. Ce dernier n’a pas encore officiellement communiqué sur ce programme ni sur sa date de mise en place. Mais les employés y adhèrent déjà.