Ambiance tendue à Al Hoceima au démarrage de la manifestation du 20 juillet

La police a usé de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants à Al Hoceima ce jeudi, date de la fameuse manifestation du 20 juillet interdite par les autorités.

L’ambiance est tendue à Al Hoceima, ce jeudi après-midi. Des manifestants tentent de se rassembler dans les rues de la ville, alors que les forces de l’ordre dispersent les rassemblements qui ont du mal à se former. Près de la grande mosquée Mohammed VI, un rassemblement a été dispersé à coup de grenades lacrymogènes.

Le journaliste de Telquel.ma présent sur les lieux a entendu trois déflagrations, suivies d’un mouvement de foule. Les manifestants se sont dirigés vers les épiceries pour acheter des bouteilles d’eau pour contrer les effets du gaz. Des femmes jetaient aussi par les fenêtres des bouteilles d’eau aux protestataires.

Quelques minutes auparavant, un rassemblement de près de 200 personnes a été dispersé dans le calme par les forces de l’ordre, au niveau de la grande place Mohammed VI où une trentaine de véhicules de forces de l’ordre, dont un canon à eau, étaient stationnés.

Les manifestants ont prononcé les traditionnels slogans "non à la militarisation", "Acha Rif (vive le Rif), et "Silmiya" avant d’être encadrés par les forces de police qui les ont poussés vers les ruelles. Ils se sont par la suite dispersés par petits groupes en dehors du centre. Les manifestants tentent toujours de se regrouper. Ils y parviennent parfois, mais sont rapidement dispersés par des charges et des tirs lacrymogènes.

Selon les autorités, certains manifestants ont caillassé les forces de l'ordre. Des photographies montrent de jeunes cagoulés, lancer des pierres sur des policiers.

