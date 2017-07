14 policiers en détention pour "corruption et complicité de trafic de drogue"

"Corruption", "réception de pots-de-vin","recel d'un malfaiteur recherché"... la liste des accusations est longue.

Le juge d'instruction près la Cour d'appel de Rabat a ordonné, mercredi soir, la mise en détention à la prison locale de Salé de 18 personnes, dont 14 policiers, pour "corruption et complicité de trafic de drogue", suite à leur audition dans le cadre de l'instruction préparatoire, affirme la MAP de source judiciaire.

Les mis en cause, dont d'anciens responsables sécuritaires, une policière, un douanier, un fonctionnaire et un cheikh urbain, ont été accusés de "corruption et réception de pots-de-vin, recel d'un malfaiteur recherché, complicité dans le transport et l'exportation de drogue et divulgation du secret professionnel", chacun en ce qui le concerne, précise la même source.

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont déféré, mardi, ces prévenus devant le procureur général du Roi près la même Cour.

(MAP)