OPPO dévoile la nouvelle version Black du F3, en association avec le film blockbuster de l’été « Spider-Man : The Homecoming »

OPPO lève le voile sur la nouvelle édition Black de son F3 et célèbre le lancement de l’inédit coloris en phase avec l’avant-première du film blockbuster de l’été, « Spider-man : Les retrouvailles », une nouvelle adaptation cinématographique des comics de Marvel en immergeant les ardents du film dans l’univers de l’homme arraigné. L’Expert des selfies de groupe dans sa nouvelle version noire vient compléter la gamme et sera mis en vente à partir du 12 Juillet au Maroc au même prix que la version Gold, 3399 dhs.

(Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma)

L'association OPPOxSpiderMan met en vedette le F3 qui revêt une couleur sobre, arborant une double selfie caméra pour des selfies de groupe exceptionnels. Avec un mélange intrigant d'action et d'humour, et un peu de romance, le film maintiendra les téléspectateurs pétrifiés, tout comme le OPPO F3 héros incontesté des Selfies et des selfies de groupe.

Le F3 est muni d’une double Selfie caméra: - la « super power » du terminal, tout comme les superpuissances pharamineuses de Spider-Man- une caméra de 16MP haute résolution pour les selfies standards, associée à une caméra grand angle avec un champ de vision 2 fois plus grand que la caméra selfie standard pour des selfies de groupe. La caméra dispose également d'une fonction d'obturateur de paume qui permet de prendre des selfies en agitant simplement la caméra. Emballé avec des superpuissances, ce Smartphone n'est pas moins qu'un super héros.

Avec ses 4Go de RAM et son ColorOS 3.0, le OPPO F3 offre une expérience utilisateur incroyablement rapide tout comme Adrian Toomes, le vautour qui peut voler de longues distances à une vitesse super rapide et détenant un réservoir de force éminent. L'affichage et la durée de vie de la batterie du F3 ont été salués et sont tout aussi estimés que Tony Stark. Personne ne peut résister au charme et à l'humour de Tony Stark, tout comme personne ne peut résister à l'affichage haute définition et à la batterie exceptionnelle de 3200 mAh du OPPO F3.

A propos de OPPO

OPPO est une marque de Camera Phone appréciée et utilisée par les jeunes du monde entier, spécialisée dans la conception de technologies novatrices de photographie mobile.

Durant les 10 dernières années, OPPO s’est concentré sur la fabrication de camera phones, tout en innovant et réalisant des percées technologiques en matière de photographie sur mobile. OPPO a préludé l'ère de l'embellissement des selfies et a été la première marque à présenter des smartphones avec des caméras frontales de 5MP et 16MP. OPPO s’est également illustré dans l’introduction de la caméra rotative motorisée, la fonction Ultra HD et la technologie 5x Double Caméra Zoom . La série F « Selfie Expert », lancée en 2016, a conduit la tendance selfie dans l’industrie de téléphonie mobile.

En 2016, OPPO a été classée 4ème marque de smartphones mondialement, selon IDC. Aujourd’hui, OPPO offre une excellente expérience de photographie sur smartphone pour plus de 100 millions de jeunes dans le monde entier.