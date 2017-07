Othman Benjelloun défend la Cité Mohammed VI Tanger Tech

Dans une communication publiée ce 10 juillet, le patron de BMCE Bank of Africa assure que des terrains ont été identifiés pour le développement du projet de smart city et indique que les travaux devraient débuter "incessamment".

Le milliardaire Othman Benjelloun a diffusé ce 10 juillet une déclaration sous forme de tribune. Une sortie qui fait office de réponse aux deux enquêtes publiées par nos confrères du Desk mettant en doute la viabilité du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech dans lequel le groupe BMCE Bank of Africa est partie prenante. Le groupe voyait également son implication mise en doute par Le Desk qui affirmait que l’entreprise prévoyait d’investir en Chine et non pas d’accompagner un investissement chinois au Maroc.

Autant d’interrogations auxquelles le président de BMCE Bank of Africa, Othman Benjelloun, a tenu à répondre à travers une déclaration diffusée ce lundi 10 juillet. Une communication où, après avoir fait une présentation du projet, le patron du groupe FinanceCom indique que " la mise en œuvre de ce projet est en bonne voie " et soutient que " 2000 ha de terrain sont identifiés et en cours de cession par l'État aux promoteurs Sino-Marocains ". Une surface qui a " déjà fait l'objet de délimitation et de bornage par l’Administration marocaine " selon Othman Benjelloun qui assure que " les plans de conception et d'exécution sont très avancés ". Le patron de BMCE Bank of Africa confirme également que " les travaux devraient débuter au courant du second semestre, c’est-à-dire incessamment ".

Après avoir vu l’implication de son entreprise dans ce projet mise en doute, Othman Benjelloun garantit que la " mobilisation de [son] groupe est sans réserve " et que " la détermination des partenaires chinois est régulièrement réitérée, quelle que soit la complexité d'un projet assurément de longue haleine ". En conclusion de ce communiqué, le président de BMCE Bank of Africa s’engage à organiser une présentation à la presse le 29 juillet afin " d'éclairer l'opinion publique[et] dissiper toutes inquiétudes " liées au projet.

Dans un entretien accordé à Telquel.ma, l’auteur de l'enquête sur la Cité Mohammed VI Tanger Tech, Ali Amar, affirmait que le projet n’aboutirait pas car il " n’a pas mûri dans les esprits des décideurs ". Pour étayer son propos, le journaliste citait notamment le changement de surface dédié à ce projet ainsi que la rapidité de son exécution comme facteurs pouvant affecter son aboutissement.

