Improvisation théâtrale : Les pros en exhibition à Rabat

(Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma)

La Compagnie d’Improvisation de Rabat (CIR) organise, les 7, 8 et 9 juillet courant à la Villa des Arts et à l’Institut Français, le premier Tournoi international d’improvisation théâtrale de Rabat (TIITR). 4 équipes, du Maroc, de France, de Suisse et de Belgique, s’affronteront durant des matchs d’improvisation et les gagnantes seront désignées par le vote du public. Un match All-Star Game, réunissant les meilleurs acteurs désignés par le public, clôturera le tournoi.

« Le TIITR a pour objectif de promouvoir et de vulgariser la création et l’expression de l’improvisation au Maroc et de faire découvrir cette forme théâtrale au plus grand nombre. »